Dance D-Vision strikt internationale toppers voor jubileumeditie

ZottegemDance D-Vision heeft enkele internationale toppers weten te strikken voor de tiende editie van het populaire festival. “Tussen de meer dan 100 Belgische en internationale namen is de meest opvallende naam die van Craig David. Hij zakt af naar de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem voor een unieke show in de Benelux", kondigt mede-organisator Nico Nobels aan.

Voor haar tiende editie tovert de organisatie van Dance D-Vision een affiche van formaat uit haar hoed. “Na twee jaar verplichte rust in de evenementensector wilden we vooral speelkansen geven aan Belgische artiesten, aangevuld met enkele internationale toppers”, steekt Nico Nobels van wal. Zo verwelkomt Dance D-Vision op 5, 6 en 7 augustus Belgische kleppers zoals Camille, Regi en Mark With a K, maar ook internationale namen zoals LUM!X – die onlangs deelnam aan Eurosong, Da Tweekaz en dus ook Craig David presents TS5.

5 miljoen streams

“Craig David is een Britse 00’s R&B en pop-legende met maandelijks nog steeds meer dan 5 miljoen streams. Onder zijn projectnaam Craig David presents TS5 combineert hij sinds enkele jaren al zijn muzikale talenten en is hij tijdens zijn live-set zowel DJ, MC als zanger. Met hits als ‘7 Days’, ‘Fill Me In’ en ‘What’s Your Flava?’ scoorde hij meerdere platina platen en nummer één-hits en doet hij ongetwijfeld een belletje rinkelen bij veel mensen. In zijn drukke agenda met talloze shows in de UK, op Ibiza en de rest van Europa maakt hij slechts één stop in de Benelux dit jaar: op Dance D-Vision 2022", zegt Nobels trots.

Volledig scherm Zottegem: Dance D-Vision. © Frank Eeckhout

Magical Moments

Voor deze jubileumeditie koos de organisatie als thema Magical Moments. “Dat staat voor het delen van unieke momenten samen met vrienden en familie. De festivalgangers kunnen zich verwachten aan een verbluffend magisch decor met tal van animaties en indrukwekkende special effects. Dance D-Vision groeide de voorbije jaren uit tot een totaalbeleving, waar de bezoeker ondergedompeld wordt in de wereld van magie en fantasie. Ondanks de vele negatieve berichten over ticketverkopen in de media, merken we toch onze bezoekers staan te springen om opnieuw naar Dance D-Vision af te zakken. De ticketverkoop ligt op dit moment immers hoger dan die van de laatste edities”, besluit Nobels

Tickets zijn beschikbaar via www.dance-d-vision.be, de camping nadert haar maximumcapaciteit.

Volledig scherm Zottegem: Dance D-Vision presents Craig David. © Frank Eeckhout