Cynthia Van den Steen legt eed af als schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Cynthia Van den Steen is een vertrouwd gezicht bij N-VA Zottegem. Al jaren is zij een vaste waarde in het bestuur en sinds 2012 ook lid van de Zottegemse gemeenteraad. De laatste jaren was ze fractieleidster. Peter vervangen is dan ook een logische stap voor haar. “Het is bijzonder jammer dat Peter om gezondheidsredenen de rol moet lossen. Ik wens hem het allerbeste toe. Ik zet zijn werk met veel goede moed verder. Het is belangrijk dat de Zottegemnaren op de domeinen Mobiliteit en Openbare Werken iemand krijgen die dagelijks aanspreekbaar is. Ik zal dan ook mijn job in de zorg de komende jaren stopzetten. Ik wil me helemaal wijden aan de uitdaging en er voltijds zijn voor de Zottegemnaren", belooft ze.