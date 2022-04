Circus Picolini in SBS De Smidse

Alle kinderen, van peuter en kleuter tot het zesde leerjaar, schitteren dit jaar in een grote circusshow. “We werken hiervoor samen met circus Picolini dat zijn circustent heeft opgezet op de weide naast onze school. De hele week staat al in het teken van circus. Op vrijdag en zaterdag is onze show toegankelijk voor het grote publiek. Eindelijk kunnen we onze ouders, grootouders, familie, sympathisanten en iedereen die zin heeft terug laten genieten van een mooie show met al onze kinderen. Nadien is er de mogelijkheid om na te praten met een hapje, drankje, vol gezelligheid en sfeer in het eetdorp op onze speelplaats", laat directeur Daphné Roman weten. Tickets bestellen kan nog voor de show van zaterdag 11 uur via de Facebookpagina van de school.