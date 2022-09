CAS ontvangt vier hedendaagse kunstenaars

Bij CAS staat deze titel voor de tocht van de toeschouwer vanuit het landschap (het out door), dat bij de geselecteerde kunstenaars een gemeenschappelijk onderwerp is, naar introspectie en vergankelijkheid, eveneens sterk present in hun werk. De titel stond voor Led Zeppelin indertijd voor hun rentree na een zeer moeilijke periode. Ook dat kenmerkt de deelnemende kunstenaars, die nu weer uit de corona-isolatie zijn gebroken. De expo ‘In through the out door’ loopt van 2 tot en met 23 oktober in CAS, Noordstraat 39 in Zottegem, elke zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur. Op Zondag 2 oktober vindt de vernissage plaats van 15 tot 18 uur. Op vrijdag 21 oktober opent CAS de deuren van 18 tot 21 uur. De toegang is gratis.