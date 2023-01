Carnavalsstoet eindigt in plensbui: groepen spaarden kosten noch moeite en pakken uit met prachtige wagens en kostuums

Het was al duidelijk in de aanloop naar carnaval in Zottegem: na twee jaar Corona keek iedereen uit naar de optocht in de Egmontstad. De prelude vrijdag in Sint-Goriks-Oudenhove liet al het beste vermoeden en het mag gezegd, de vele carnavalsverenigingen losten de torenhoge verwachten in. Grote winnaar van het eerste carnavalsweekend in Zottegem: De Spetsers, zij kaapten zowel in Sint-Goriks al in het centrum de eerste plaats weg.