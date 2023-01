Caesarfeesten in Velzeke tijdens Open Monumentenweekend

ZottegemOp zaterdag 9 en zondag 10 september, tijdens het Open Monumentenweekend, vinden opnieuw de 25-jaarlijkse Caesarfeesten plaats in het centrum van Velzeke. Deze feesten, die teruggaan tot de 19de eeuw, omvatten tal van activiteiten. “De Caesarfeesten worden een hoogtepunt voor iedereen in de Vlaamse Ardennen", zegt Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA).

Op de erfgoedsite Archeocentrum Velzeke zal een indrukwekkend Romeins legioen neerstrijken met in hun zog talrijke ambachtslieden. Het wordt een waarheidsgetrouwe weergave van een functionerend Romeins militair kamp met omliggende burgernederzetting met grote drildemonstraties, cavalerieoptredens en gladiatorengevechten voor de ogen van keizer Hadrianus. Een volledige centurie soldaten zal over de Paddestraat trekken met complete marsbepakking: een wereldprimeur. De beste Romeinse groepen uit heel Europa zullen hierbij aanwezig zijn, onder leiding van het Vlaamse Elfde legioen dat ook gestalte gaf aan de Romeinse soldaten in Het Verhaal van Vlaanderen.

Groots volkfeest

Op het Romeins Plein gaat het feest verder met een hapje, een Caesardrankje, volkspelen en ambachten. Op zaterdagavond is er een groots volksfeest met Keltische muziek. “Het Romeinse tentenkamp en de ambachten kan je doorlopend bezoeken. Elk uur zijn er demonstraties van het Romeinse leger, de cavalerie met paarden, en gladiatoren. Niet te missen zijn de glasblazers die van over de hele wereld in Velzeke verzamelen. Binnen in het Archeocentrum zijn er tentoonstellingen, ateliers en kinderactiviteiten. Het wordt echt een hoogtepunt van re-enactment en experimentele archeologie", zegt gedeputeerde voor Erfgoed An Vervliet.

Volledig scherm Zottegem: Op zaterdag 9 en zondag 10 september vinden opnieuw de 25-jaarlijkse Caesarfeesten plaats in het centrum van Velzeke. © Frank Eeckhout

Standbeeld van Caesar

De vorige Caesarfeesten dateren al van 1998. “Het huidige standbeeld van Caesar werd toen ingehuldigd. 400 re-enactors en 20 000 toeschouwers overrompelden Velzeke. Men kwam, zag en overwon. Nochtans regende het onophoudelijk. Wie er bij was, kent ongetwijfeld het in de volksmond sindsdien gedoopte Caesarweer", gaat schepen van Citymarketing Brecht Cassiman (N-VA) verder.

Het Verhaal van Vlaanderen

De Caesarfeesten zijn een hoogtepunt voor iedereen in de Vlaamse Ardennen en ver daarbuiten. “Met de hernieuwde aandacht voor ons gedeeld verleden en identiteit door het programma ‘Het verhaal van Vlaanderen’ ben ik zeker dat deze editie nog meer kijklustigen zal trekken. Het is dan ook terecht dat de Vlaamse overheid hier een mooie som voor reserveert samen met onze minister-president Jambon", vult Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele nog aan.

Plechtige belofte

De Caesarfeesten gaan terug tot de 19de eeuw. België was net ontstaan. Zowat iedereen die de prille natie van trots en eenheid kon voorzien, werd - letterlijk en figuurlijk - op een voetstuk geplaatst: Breydel en De Coninck in Brugge, Artevelde in Gent, Lamoraal graaf van Egmont in Zottegem. Velzeke kon niet achterblijven. Zij pakten in 1873 uit met een harnas ter ere van Julius Caesar. Heel Velzeke kwam ervoor op straat, met de plechtige belofte dit elke de 25 jaar te herhalen.

