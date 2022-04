Buurtwerking Oombergen start crowdfunding om werken aan speelbos te financieren: “Ook bij minder goed weer moet de buurt hier kunnen samenkomen”

De Zottegemse deelgemeente Oombergen was met amper 600 inwoners al vrij hecht, maar dankzij de geboorte van Speelbos Droombergen in 2019 zijn de dorpsgenoten nog veel dichter bij elkaar gekomen. “Nu zoeken we middelen om onder meer een afdak in het bos te plaatsen, zodat er nog andere activiteiten kunnen plaatsvinden”, aldus de initiatiefnemers van het speelbos.

Het domein, ter grootte van een voetbalveld, ligt verscholen achter een bakstenen muur tussen de kerk van Oombergen en de voormalige pastorie. Maar zodra je het hek opent en het bos betreedt sterven de geluiden van de voorbijrijdende auto’s weg, en sta je plots midden in een knap stukje natuur. “Nadat de laatste pastoor vertrok in 2013 lag deze pastorietuin er jaren ongebruikt bij”, vertelt Thijs Haustraete. “Zonde, vonden wij. Samen met een aantal buurtbewoners hebben we het plan opgevat om hier een ontmoetingsplek van te maken. We overtuigden de stad en de kerkfabriek, zochten subsidies, maakten een ontwerp en staken de handen uit de mouwen om een speel- en ontspangedeelte in te richten.”

Fauna en flora

Het speelbos was vanaf dag één een groot succes. “Tijdens de opening kwamen er op enkele uren tijd meer dan duizend mensen langs”, blikt Stijn Gettemans terug. “En nog steeds is hier bijna constant volk aanwezig”, gaat Roger Van Delsen verder. “In de week komen de kleuters van de naburige school Klavertje4 hier spelen, in het weekend is het een populaire picknickplaats en passeren er veel wandelaars. Dat heeft echter een impact op de biodiversiteit. Er staan hier bijvoorbeeld schitterende narcissen, bosanemonen en daslook, maar die zijn heel gevoelig voor betreding. Daarom willen we nu graag investeren in subtiele barrières tussen de verschillende zones in het bos. Ook gaan we infoborden plaatsen, om de ingangen duidelijker te markeren, maar ook om informatie te geven over de flora en fauna, de historiek van deelgemeente Oombergen en de pastorietuin. En er zou een landschappelijk geïntegreerde overdekking moeten komen om te kunnen schuilen voor de regen. Zo blijft het speelbos ook bij minder mooi weer een aangename ontmoetingsplaats.”

Om dat mogelijk te maken organiseert Buurtwerking Oombergen een crowdfunding. Als het streefbedrag van 5000 euro wordt opgehaald, zal het verdubbeld worden door # Streekmotor23.

Crowdfunding moet helpen om de nodige werken te doen aan het drukbezochte Speelbos.

Investeren

De grond waarop Speelbos Droombegen is gevestigd, is eigendom van Stad Zottegem en van de kerkfabriek. “Toen de pastoor vertrok hebben we verschillende pistes onderzocht voor de toekomst van de pastorietuin. Verkavelen was bijvoorbeeld een mogelijkheid. Door het grote draagvlak is echter beslist om voor het speelbos te gaan. Het gebied werd bovendien beschermd, zodat het altijd bos zal blijven”, vertelt Peter Vral, penningmeester van de kerkfabriek in Oombergen.

“Door al dat enthousiasme zijn we nu een beetje slachtoffer geworden van eigen succes”, laat Thijs Haustraete nog weten. “Om tegemoet te komen aan alle noden van de gebruikers én om het evenwicht met de knappe voorjaarsflora en monumentale bomen te behouden moeten we binnenkort investeren. We ramen onze totaalkost op zo’n 60.000 euro. Via tal van subsidies proberen we zo het nodige budget bij elkaar te halen. Zo hebben we een eerste bijdrage verkregen via de projectoproep van CERA-COOP, hebben we een project ingediend via PlattelandPlus en werken we nu hard aan een crowdfundingsproject van het Streekfonds Oost-Vlaanderen. Het geld dat we de komende 8 weken inzamelen zal via dat project verdubbeld worden. Wie een gift doet vanaf 40 euro krijgt hiervoor een fiscaal attest. Dan betaal je eigenlijk 22 euro en ontvangt het speelbos 80 euro. Een win-win voor iedereen!”

Activiteiten

De reeks activiteiten start op paasmaandag 18 april met straattheater en animatie tussen 14 en 17 uur. Op vrijdag 29 april is er om 19 uur Dorpscafé in de kleuterschool Klavertje 4. Op zondag 15 mei kun je een ontbijt nemen op het speelplein gevolgd door een Kubb-toernooi. Op woensdag 25 mei wordt de historische vertelling gedaan in de kerk om 19.30 uur en op 11 en 12 juni is er een feestweekend.

Wie meer info wil over Speelbos drOOmbergen of meteen een bijdrage wil storten kan terecht op de Facebookpagina en op acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/35947.