Buitenlesdag voor derdeklassers in Rijkbos Bloemen

ZOTTEGEM Woonzorg­cen­trum De Bron werkt via nieuwe methode aan de zorg van morgen: “De bewoners worden helemaal betrokken bij het leven in de instelling”

Uit de jongste tevredenheidsmeting van maart 2022 blijkt dat maar liefst 94,5 procent van de bewoners zich goed voelt in woonzorgcentrum De Bron in de Godveerdegemstraat in Zottegem. Toch is dit niet het signaal om te berusten. Daarom wordt gestart met themagroepen.

13 april