Brandweerman-ambulancier Manu passeert aan ongeval en dient kritieke motorrijder eerste zorgen toe: “Ik heb gewoon gedaan waarvoor ik ben opgeleid”

Zottegem Stad verscherpt regels en toezicht in Egmontpark na klachten over hinder en oproepen tot Zottegemse “La Boum”

16 mei Het is de komende weken verboden om in Zottegem glazen flessen mee te nemen naar het Egmontpark en er versterkte muziek te spelen. Dat staat in een nieuw reglement waarmee het stadsbestuur een eind wil stellen aan hinder waarover omwonden al lang klagen. De politie is ook extra alert voor illegale samenscholingen na massale oproepen op sociale media voor een Zottegemse versie van ‘La Boum’.