Brandweer snelt naar drenkelingen in vijver: benen die uit water steken zijn tafereel van griezelwandeling

12 november De gemeente Kruisem heeft dinsdagavond het startschot gegeven voor de campagne Kruisem Verlicht. Dat is een initiatief van burgers en de gemeente om in deze donkere dagen licht te brengen voor en door de Kruisemnaar. In elke deelgemeente is een lichttoren geplaatst. Door de komst van de #zorgvoorlicht-filmploeg van VTM Nieuws en HLN.be kreeg de lancering een extra dimensie. “We zien dit als het startschot van een hele reeks warme initiatieven die we de komende weken willen tot stand zien komen en die de gemeente ook zal ondersteunen. Ik denk dat Kruisem vertrokken is voor een heel warme actie”, zegt coördinator Peter Martens.