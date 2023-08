Bram toert met Crossbones Trombones de wereld rond: "Hoop ooit op podium Rock Zottegem te staan"

Wat ze doen is enig in zijn soort: enkel met trombones een publiek in vervoering brengen. “We dagen onszelf constant uit om verder te gaan in ons muzikaal denken en onze muzikale realisaties. Het is te gemakkelijk om mooi in het segment van de ‘klassieke’ muziek te blijven en daar blijvend voldoening uit te halen", vertelt Bram Meese. Waarom is Crossbones Trombones gegeerd in heel de wereld maar blijft Rock Zottegem een zwarte vlek op hun tournee?