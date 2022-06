Bouwdoos Velzeke hervormt Penitentenlaan tot bruisend plein

Na een succesvolle inspiratieavond en de voorbereidingen van veel enthousiaste Velzekenaren, is het plan voor deze zomer klaar. “Begin dit jaar zijn we gestart met het project De Bouwdoos, een uniek traject waarbij we samen met de Velzekenaar het plein nieuw leven inblazen. De inspiratieavond in februari was een groot succes. Een 30-tal enthousiastelingen gaven tal van ideeën en suggesties waarmee het bouwteam aan de slag ging. Het bouwteam is een groep van geëngageerde inwoners, verenigingen, scholen, handelaars en stadsdiensten. Het ontwerp voor de tijdelijke herinrichting is klaar. Er staan heel wat activiteiten op de agenda. Wie vanaf 6 augustus op zoek is naar een leuke activiteit op een pittoreske locatie, moet zeker naar Velzeke afzakken", vertelt schepen Lieselotte De Roover.

Ontmoetingsplaats voor iedereen

De tijdelijke herinrichting maakt van de Penitentenlaan een recreatieve ontmoetingsplaats voor iedereen, jong en oud. Met de inhoud van de bouwdoos, een goed gevulde container met zit-, speel-, en bouwelementen, werd een gevarieerd plan uitgewerkt. Er komen waterbakken, een speelbos met klimbakken en glijbaan, picknicktafels, kruidenbakken, een amfitheater met toegangspoort, een blotevoetenpad en zoveel meer. Het volledige plan is te bekijken op www.zottegem.be/bouwdoos.

Enkele belangrijke data

Op de kalender staan tal van leuke activiteiten waaraan heel wat verenigingen en handelaars meewerken: Chiro Velzeke, Sint-Franciscusschool, Vrije Basisschool De Vlinder, Pentanqueclub, Buurtcomités, Ferm Velzeke, Jeugdopbouwwerk Zottegem, Beschut Wonen Vlaamse Ardennen, Gezinsbond Velzeke, Beugelhof, Via Promessa en Psychiatrisch Ziekenhuis Frapello. “De inzet van al deze enthousiastelingen is van groot belang. Dankzij hun samenwerking maken we samen van dit project een groot succes. Noteer alvast enkele belangrijke data in je agenda. Op zaterdag 6 augustus wordt De Bouwdoos opgebouwd samen met buurtbewoners en onze technische dienst. Op 7 augustus gaan de activiteiten van start. Het openingsfeest vindt plaats op zaterdag 13 augustus met heel wat animatie: Jeugdopbouwwerk Zottegem zorgt voor optredens, Via Promessa organiseert kinderyoga en Bamboestiek en de Chiro zorgen voor de nodige verfrissingen aan de toog. Na een bruisende zomer sluiten we ook feestelijk af op vrijdag 9 september", gaat schepen De Roover verder.

Testopstelling

De activiteiten zijn gevarieerd en lokken jong en oud naar Velzeke. Bezoekers ontdekken de vele wandelingen, start to run, volkspelen, een openlucht cinema, kinderyoga, een picknick. Vanuit het tijdelijke plan, de vele activiteiten en een grondige evaluatie zal nadien een analyse worden gemaakt van de tijdelijke herinrichting om zo te komen tot een duurzaam, permanent voorstel. Ook die evaluatie doen we samen met de buurtbewoners, handelaars, scholen en alle verenigingen. De Bouwdoos is alvast een perfecte testopstelling om inzicht te krijgen in hoe het plein er in de toekomst uitziet,” besluit de schepen.

De Bouwdoos is een project van intercommunale SOLVA, Logo Gezond+, Avansa Vlaamse Ardennen-Dender en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.