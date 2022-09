Bouw nieuw cultuurhuis start midden 2024 en zal 19 miljoen euro kosten: “Maar crisis kan timing en budget nog in de war sturen”

Zottegem Nieuwe directeur en 1.065 leerlingen in KAZ: "Vernieu­wen­de onderwijs­aan­pak wordt duidelijk gesmaakt"

Het GO! atheneum Zottegem (KAZ) zet het schooljaar in met directeur An Van de Wiele aan het roer. Zij neemt de fakkel over van Marijke Meul. “We verwelkomen donderdag maar liefst 304 nieuwe leerlingen waarvan 239 eerstejaars. 107 leerkrachten staan klaar om 1.065 leerlingen de nodige kennis bij te brengen", zegt de nieuwbakken directeur.

30 augustus