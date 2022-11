Bommelding na slechte punten op rapport: 16-jarige dreigt school en woning leerkracht op te blazen

Zottegem Na bommelding op secundaire school in Wetteren ook bommelding voor huis leerkracht in Zottegem

De wijk Bijloke in Zottegem wordt momenteel ontruimd met hulp van het Rode Kruis omwille van een bommelding. In die melding werd de woning van een leerkracht van de secundaire school Mariagaard in Wetteren genoemd. Die school is om dezelfde reden eveneens ontruimd.

13:41