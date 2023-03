Blauwe zone in wijk Bevegem: “Vermijden dat een betalende pendelparking parkeeroverlast veroorzaakt in de nabijgelegen straten”

Het stadsbestuur voert een In de wijk Bevegem een blauwe zone in. De nieuwe regeling vormt de vijfde en laatste fase in wijzing van het parkeerbeleid in Zottegem. Opmerkelijk: de maximale parkeertijd bedraagt vier uur in plaats van de klassieke twee uur. Mobiliteitsschepen Cynthia Van den Steen (N-VA) en burgemeester Evelien De Both (N-VA) leggen uit hoe dat komt.

Vorig jaar besliste het stadsbestuur om het parkeerbeleid in Zottegem gefaseerd te wijzigen. “Ons parkeerplan komt tegemoet aan de parkeernoden van zowel bewoners, pendelaars, bezoekers als shoppers en het vermindert het zoekverkeer in het centrum”, zegt schepen van mobiliteit Cynthia Van den Steen. “We hebben gewerkt in vijf stappen met de invoering van een extra pendelparking in Deinsbekestraat, een tweede bewonerskaart, de uitbreiding betalende zone tussen Heldenlaan en de sporen, de aanpassing van de parking Nijverheidsstraat en tenslotte het creëren van een blauwe zone in Bevegem”, vat Van den Steen samen.

Betalen op NMBS-parking

Die blauwe zone is van kracht 1 maart. De NMBS maakt vanaf dan de stationsparking in de Broeder Mareslaan volledig betalend. “In de periode dat de stad de parking huurde van de Regie der Gebouwen, kozen we bewust voor een gratis parking voor onze pendelaars. Maar helaas werd de parking verkocht aan de NMBS, die er een betaalparking van maakt. De stad heeft zich hier altijd fel tegen verzet en heeft dat ook laten blijken tijdens overlegmomenten met de NMBS. Maar tevergeefs. Daarom hebben we zelf oplossingen gezocht en maakten we een deel van de OCMW-parking in de Deinsbekestraat gratis, zodat die dienst kan doen als gratis pendelparking”, legt de schepen uit.

Vier uur parkeren in blauwe zone

Uit vrees dat de betalende pendelparking voor parkeeroverlast zorgt in de nabijgelegen straten, voert de stad in Bevegem een blauwe zone in. Opmerkelijk: de maximale parkeertijd bedraagt er vier uur in plaats van de klassieke twee uur. “Zo verhinderen we nog altijd dat pendelaars hun toevlucht nemen tot Bevegem, maar komen we ook tegemoet aan de specifieke parkeernoden van de buurt”, motiveert burgemeester Evelien De Both. “Door de aanwezigheid van onder meer scholen, dokterspraktijken en een revalidatiecentrum volstaat twee uur immers niet voor iedereen. Zottegemnaren die in de nieuwe blauwe zone wonen, kunnen een bewonerskaart kopen. Zij krijgen hiervoor nog een brief met alle praktische informatie. De parkeerfirma hanteert een overgangsperiode waardoor inwoners nog de volledige maand maart de tijd hebben om hun bewonerskaarten aan te schaffen”, verduidelijkt de burgemeester.

Overgangsperiode

De NMBS hangt affiches op en deelt flyers uitom pendelaars te informeren over de verandering. Vanaf 1 maart sluiten ze het gratis parkeerterrein al deels af langs de Lyceumstraat. De ingang langs de Broeder Mareslaan blijft nog open tot 22 maart. Zo krijgen pendelaars drie weken de tijd om een parkeerabonnement voor de betalende stationsparking aan te kopen. Het gratis deel zal vanaf 22 maart volledig afgesloten zijn. Vanaf dan moeten pendelaars met een parkeerabonnement van de NMBS naar de betaalparking met ingang op de Bevegemkouter.”

