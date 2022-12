BiJeVa viert sintkerstnieuwjaarsfeest met kansarme kinderen

Anny bracht op 6 december de Sint naar 22 kinderen die opgroeien in kansarmoede. Nu vele kinderen Sinterklaas net hebben uitgezwaaid, vond ze het tijd om de kerstman uit te nodigen. “Voor hij naar Spanje vertrok zette de Sint nog heel wat speel- en snoepgoed af in het OC in Velzeke. Maar het was de kerstman die alle mocht uitdelen. De kinderen konden ook heerlijk smullen van balletjes in de tomatensaus met frietjes en genieten van heel wat randanimatie", zegt Anny.