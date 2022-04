Bijeva geeft 42 fietsen als paascadeau voor kinderen in armoede

Zottegem Zottegem Dorp van de Ronde: "Centrum wordt omgetoverd tot wielerdorp"

Zottegem maakt zich op voor de doortocht van de 105de editie van Vlaanderens Mooiste. “Onze stad is opnieuw Dorp van de Ronde. Na twee edities waarbij zo goed als geen randanimatie was, voel je dat de knaldrang er is om van de Ronde in Zottegem een wielerhoogdag te maken", blikt schepen van Citymarketing Brecht Cassiman (N-VA) vooruit.

25 maart