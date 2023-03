Bezoekers Zottegemse dinsdagmarkt maken kans op leuke prijzen tijdens Maand van de Markt

Drie stempels van drie verschillende marktkramers zijn voldoende om een volle spaarkaart te hebben. De volle spaarkaarten kunnen op de wekelijkse dinsdagmarkt afgegeven worden aan een standje van de dienst economie tijdens de dinsdagmarkt (aan het stadhuis). Wie hierin niet slaagt krijgt nog de kans zijn/haar spaarkaart af te geven op de dienst Toerisme op de Markt of aan het onthaal van het Administratief Centrum Sanitary in de Gustaaf Schockaertstraat. Bezoekers kunnen dit tot en met vrijdag 28 april doen. Uit alle volle spaarkaarten worden winnaars getrokken die kans maken op een aantal mooie prijzen, geschonken door provincie Oost-Vlaanderen. Nog vier andere winnaars krijgen van de stad een waardebon van 25 euro.

“Met deze actie geven we het signaal dat het stadsbestuur voor de volle 200% achter de wekelijkse dinsdagmarkt staat. Het is een traditie die we niet zomaar verloren laten gaan. Na de donkere wintermaanden waar er soms minder bezoekers langskomen, kijken we uit naar de stralende lente waar de markt weer volop floreert. Sinds kort zetelt er ook een afvaardiging van de marktkramers in onze middenstandsraad. Er zijn ook plannen om een marktcommissie op te richten waarbij we op korte termijn betrachten de huidige problematiek van onze wekelijkse markt sneller en efficiënter aan te pakken,” zegt schepen van Middenstand Brecht Cassiman.