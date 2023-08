Recreatie­ve fietstoch­ten Memorial Robert Venneman met tochten van 25 tot 125 kilometer

Wielertoeristenclub WTC Eendracht Melle organiseert op 12 en 13 augustus het tweedaagse wielerevenement Memorial Robert Venneman. Er is keuze uit verschillende parcours van 25 tot 125 kilometer en je kan starten in Melle, Munkzwalm of Vloesberg.