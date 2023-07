Pastoor preventief geschorst na klacht over seksueel misbruik: “Voor iedereen een schok”

De Brakelse pastoor Alain B. (71) is sinds afgelopen weekend geschorst. Hij was eerder jarenlang actief in Aalter. De schorsing is een maatregel die door het bisdom werd genomen, nadat er bij het opvangpunt van de Belgische kerk een klacht werd ingediend tegen de pastoor omtrent seksueel misbruik. Opvallend: het slachtoffer heeft geen klacht ingediend bij het gerecht.