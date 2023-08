MIJN DORP. Gemeentear­bei­der Mircea Flamand over zijn Zwalm: "Wat zou ik als adoptie­kind gaan zagen over pietluttig­he­den?”

In 1991 kwam hij als zesjarige jongen voor de eerste keer vanuit Roemenië naar Zwalm om van een vakantie te genieten bij Freddy Flamand en Martine Bousard. Drie jaar later werd hij geadopteerd door zijn nieuwe ouders. Vandaag werkt Mircea Flamand (38) bij de technische dienst van de gemeente en is hij de nar van carnaval Zwalm. Maar vooral is hij trots op het parcours dat hij heeft afgelegd.