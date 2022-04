Ben je eenzaam? Neem dan plaats op de vriendschapsbank

GO! Basisschool Bevegem in Zottegem besteedt als ‘Rode Neuzen school’ heel wat aandacht aan het welbevinden van haar leerlingen. In 2019 werd voorzien in een rustige ruimte op de speelplaats van de school. In de stille ruimte kunnen leerlingen zich even terugtrekken en ontsnappen aan de prikkels waaraan ze worden blootgesteld. Het inzetten van die rustige plek draagt bij tot een groter welbevinden", vertelt vervangend directeur Vanessa Van den Bulcke.