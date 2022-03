Basisschool De Groene Poort zet lente in met steunkousen

Velzeke Bakkerij Bolleke zamelt hulpgoede­ren in voor familie en vrienden van Oekraïense winkelbe­dien­de Ada

Bakkerij Bolleke in Velzeke zamelt al enkele weken hulpgoederen in voor familie en vrienden van hun Oekraïense winkelbediende. “Ada werkt al tien jaar bij ons en was hier helemaal alleen toen de oorlog uitbrak in haar thuisland. Via haar contacten weet ze wat de slachtoffers daar het meest nodig hebben", vertelt bakkersvrouw Sandra De Maeseneire.

15 maart