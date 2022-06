Bakker Bart leert kleuters boetseren met marsepein

Zottegem Koning Boudewijn­stich­ting selecteert WZC Egmont voor Tubbepro­ject: “Bewoners beslissen zelf over hun leven”

Woonzorgcentrum Egmont in Zottegem is als enige in de regio geselecteerd om Tubbe uit te rollen. “Tubbe is een Scandinavisch organisatie- en beheermodel voor ouderenzorg dat bewoners zeggenschap geeft over hun dagelijks leven en de plek waar ze wonen. Ook medewerkers krijgen veel inspraak binnen dit model", legt schepen van Sociale Zaken Jenne De Potter (CD&V) uit.

