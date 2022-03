AZ Sint-Elisabeth Zottegem in de bres voor Oekraïne

Zottegem Ontplof­fing in hoogspan­nings­ca­bi­ne zet honderden gezinnen even zonder elektrici­teit

Een ontploffing in de hoogspanningscabine van het KAZ in Zottegem heeft honderden gezinnen in de wijde omgeving even en tientallen gezinnen in de nabije omgeving voor langere tijd zonder elektriciteit gezet.

22 februari