ASSISEN. Openbaar ministerie vraagt 18 jaar cel voor B&B-moord: “Christel kan dan binnen 3 jaar al vrij komen”

ZottegemOp de laatste dag van het proces van de B&B-moord wordt er gepleit over de strafmaat. Donderdagavond besliste de volksjury al dat Christel Troffaes, de 60-jarige vrouw die beschuldigd werd van moord op haar 61-jarige echtgenoot Dirk Zegers, schuldig is aan doodslag. Het openbaar ministerie vraagt een celstraf van 18 jaar.

B&B-uitbaatster Christel Troffaes (60) nam op 20 januari 2019 een fors slagersmes uit de keukenlade en stak haar man Dirk Zegers dood. Nadien maakte ze hun dochter Silke wakker en zei ze: “Ik heb uw papa vermoord”. Een geplande actie of handelde ze in een opwelling? Lees er alles over in ons dossier.

Het openbaar ministerie had in haar pleidooi op donderdag gesteld dat Christel Troffaes de bedoeling had om haar man Dirk Zegers te doden, en het gepland had terwijl ze het mes uit de keuken haalde. De verdediging betwistte die voorbedachtheid en pleitte ook de uitlokking, omdat de vrouw jarenlang geterroriseerd zou zijn door haar alcoholverslaafde echtgenoot.

Vervroegd vrijkomen

De jury oordeelde dat er geen sprake was van voorbedachtheid, maar aanvaardde de uitlokking niet. Vrijdagochtend werd er gepleit over de strafmaat. Het openbaar ministerie vroeg een celstraf van 18 jaar. “De straf, beste jury, moet duidelijk maken dat Troffaes niet het heft in eigen handen mag nemen. Zij heeft haar man Dirk Zegers de doodstraf gegeven. Als we geen duidelijk signaal geven, dan zetten we de deur open om het wegnemen van iemands leven als oplossing te zien. Een straf moet ook een periode zijn om te kunnen nadenken.” Troffaes zit momenteel al drie jaar in de cel. “Dat betekent dat zij binnen drie jaar zou kunnen vrijkomen onder voorwaarden, wanneer ze dan één derde van haar straf heeft uitgezeten.”

Raan Colman pleitte kort, maar krachtig als antwoord op het openbaar ministerie. “Als je 18 jaar geeft, dan kan je 18 jaar zitten. Hoe dan ook zullen we ons neerleggen met wat de jury beslist, maar het is belangrijk om een straf te geven die mevrouw Troffaes volgens jullie verdient, zonder rekening te houden met de mogelijkheid om al dan niet vervroegd vrij te komen.” De Jury heeft zich intussen teruggetrokken, samen met de voorzitter, om beraad te slagen over de strafmaat.

