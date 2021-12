ASSISEN. Dochter Silke getuigt: “Vroeger knuffelden mijn ouders elkaar, later werden dat ruzies en slagen”

ZottegemEen emotionele voormiddag op het assisenproces van de B&B-moord. Dochter Silke werd ondervraagd over haar jeugd, haar relatie met haar ouders en over haar versie van de feiten, die bewuste fatale zondagavond, toen moeder Christel Troffaes haar man Dirk Zegers doodstak met een slagersmes. De moeder kreeg aan het einde de kans om haar dochter toe te spreken over wat er gebeurd is: “Silke, het spijt mij verschrikkelijk. Ik had u dat nooit mogen aandoen.”