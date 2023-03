Arthur behaalt brons op STEM Olympiade

“Uit mijn huis, smeerlap­pen!”: 90-jarige Paula verjaagt inbrekers

“Ze moeten gedacht hebben dat er niemand thuis was, maar dat was buiten mij gerekend. Ze moeten van verder komen om mij te beroven.” Met een gezonde dosis heldenmoed joeg Paula Cosijn uit het Oost-Vlaamse Vlierzele zaterdag rond 11 uur twee inbrekers haar huis uit. Een dag later vertelt ze ons nog eens uitgebreid het hele verhaal.