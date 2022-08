Archeologisch onderzoek vertraagt woonproject Velzeke: “Heel jammer met zoveel mensen op wachtlijst”

ZottegemArcheologisch onderzoek zorgt ervoor dat het sociaal woonproject aan de Zwartestraat in Velzeke heel wat vertraging oploopt. “De werken zouden van start gaan in het najaar van 2021. Vandaag steekt er echter nog geen spade in de grond. De grote vertraging is zeer jammer, zeker als je weet dat in Vlaanderen 182.000 mensen wachten op een sociale woning", zegt Vlaams Parlement Kurt De Loor (Vooruit).

In januari 2017 stelde de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen haar ambitieuze plannen voor om in Velzeke aan de Zwartestraat een sociaal woonproject uit de grond te stampen. Het zou gaan om 145 woongelegenheden, 60 meergezinswoningen en 85 eengezinswoningen. In een eerste fase werd de bouw van 54 woningen voorzien, zowel koopwoningen, huurwoningen als appartementen. De werken zouden van start gaan in 2021 en de woongelegenheden zouden verkoopbaar of verhuurbaar zijn tegen de zomer van 2024. “Geen overbodige luxe als je weet dat er ook in Zottegem een nijpend tekort is aan sociale woningen. Vandaag wachten in Vlaanderen 182.000 mensen op een sociale woning. Overal in Vlaanderen lopen sociale huisvestingsprojecten vertraging op. Die zijn voor een deel het gevolg van de ingrijpende hervorming van de sociale huisvestingssector. Zeker in onze regio brengt deze hervorming heel veel wrevel met zich mee bij de huisvestingsmaatschappijen", stelt Kurt De Loor vast.

Sporen uit Romeinse tijd

Uit een antwoord van bevoegd minister Matthias Diependaele in het Vlaams Parlement hierover blijkt dat de werken grote vertraging oplopen omdat archeologisch onderzoek zich opdringt. “Dat moet gebeuren omdat er sporen gevonden zijn die dateren uit de Romeinse tijd. Dat maakt dat 1,5 hectare moet opgegraven worden. Maar de aanvraag voor de vergunning van die werken zal pas dit najaar gebeuren. Als de vergunning in orde is zullen de onderzoeken ongeveer anderhalve maand in beslag nemen. Daarna volgen, in het kader van dit project, nog rioleringswerken om de waterproblematiek aan het Romeins Plein aan te pakken, die werken zullen nadat alle vergunningen in orde zijn, zeker één jaar in beslag nemen. Pas daarna kunnen de echte bouwwerken beginnen", weet De Loor.

Private huurmarkt

De voorzitter van de Commissie Wonen in het Vlaams Parlement vindt de vertraging een heel jammere zaak. “Eind vorig jaar stonden er 182.000 kandidaat-huurders op een wachtlijst voor een sociale woning in Vlaanderen, dat is 8% meer dan het jaar daarvoor. Ook in Zottegem is de wachtlijst lang. Mensen moeten jaren wachten vooraleer ze een sociale woning kunnen huren en op de private huurmarkt swingen de prijzen de pan uit. Wij vinden dat weinig menselijk en vragen actie. Laat ons hopen dat het vergunningsproces zo vlot mogelijk verloopt en de werken snel in uitvoering kunnen gaan. Dat zou een opluchting zijn voor die vele Zottegemse gezinnen die vandaag al jaren wachten op een betaalbare woning.”

