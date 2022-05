Archeocentrum Velzeke maakt nieuwe expo over luchtvaartarcheologie

De expo brengt bezoekers van in de wolken tot onder de grond. Want luchtvaartgeschiedenis, dat is dromen en riskeren, vooruitgang en tegenslag, vallen en opstaan. De mens is al altijd gefascineerd door vliegen. Ongelukken bleken even fascinerend. Handige tijdlijnen brengen de geschiedenis van de luchtvaart van de pioniersperiode over de vliegtuiggekte van het interbellum tot en met de wereldoorlogen. “Ons Archeocentrum Velzeke is gespecialiseerd in archeologie naar een breed publiek brengen. Deze keer slaan ze de handen in elkaar met BAHAAT, een vereniging die opgericht werd om het opgraven van vliegtuigwrakken wetenschappelijker aan te pakken. Enkele nooit eerder tentoongestelde relicten maken de expo niet te missen voor kenners, maar evenzeer zullen de beklijvende getuigenissen over neergestorte vliegtuigen appelleren aan een breed publiek", zegt gedeputeerde voor Erfgoed An Vervliet.