Anny De Windt brengt kansarme kinderen in de stemming met graffitikunstwerk

Dag in dag uit is Anny De Windt (79) in de weer voor - zoals ze het zelf noemt - haar kinderen. Ondanks haar gezegende leeftijd blijft ze de baan optrekken om spullen te bezorgen bij kansarme gezinnen in Zuid-Oost-Vlaanderen. Zes jaar geleden bouwde ze ook een hobbykamer in de tuin van de vestigingsplaats in de Zottegemse deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove. “De spullen voor die hobbykamer en voor de vakantiewerking zitten in een grote trailer. Maar echt aantrekkelijk oogde die niet meer. Daarom ging ik op zoek naar een kunstenaar die met een spuitbus overweg kon", vertelt Anny.