Amper 4,4% van de fietspaden in Oost-Vlaanderen voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen

Afgelopen juni verscheen het nieuwe Fietsvademecum waarin de nieuwe normen voor fietspaden werden vastgelegd. Zo moeten fietspaden langs Vlaamse wegen minstens twee meter breed zijn in elke rijrichting om veilig te kunnen fietsen. Helaas blijkt uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Vooruit Kurt De Loor kon inkijken dat amper 4,4 % van alle enkelrichtingsfietspaden langs gewestwegen in Oost-Vlaanderen voldoet aan deze norm. Voor dubbelrichtingsfietspaden gaat het over 8,9 %. Daar bedraagt de nieuwe breedtenorm 3 meter.

49 fietsdoden

“Steeds meer mensen nemen de fiets en dat is absoluut een goede zaak”, zegt Kurt De Loor. “Maar we merken tegelijkertijd dat ook het aantal fietsdoden stijgt. Tijdens de eerste negen maanden van 2022 vielen 49 fietsdoden, een jaar eerder ging het in diezelfde periode over 31 doden. 2022 was het meest dodelijke jaar voor fietsers de voorbije tien jaar. Dat zijn heel verontrustende cijfers. Willen we de veiligheid van onze fietsers garanderen zijn veilige fietspaden cruciaal. Dat betekent dat ze breed genoeg en vrijliggend moeten zijn. Helaas voldoet vandaag maar een klein deel van onze fietspaden in Oost-Vlaanderen aan deze nieuwe norm. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.”