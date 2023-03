Academieleerlingen blazen het verhaal van Pinokkio nieuw leven in: “Na vier jaar stilte door corona zijn de verwachtingen hoog”

Elke twee jaar brengen de leerlingen van SAMWD een groots artistiek project. Door corona vond de editie van 2021 echter niet plaats en moeten we al vier jaar terugkeren in de tijd voor het laatste totaalproject. “Na vier jaar afwezigheid zijn de verwachtingen hoog”, bevestigt directeur Andy Dhondt. “We gingen daarom op zoek naar een stuk dat aan die ambities kon voldoen. Dat vonden we in Pinokkio. Het verhaal van de Italiaan Carlo Collodi is een gevestigde waarde en werd al verschillende keren bewerkt voor boeken, theater en film. De bekendste adaptatie is zonder twijfel de Disneyfilm uit 1940. Het stuk leent zich dus perfect voor een interdisciplinair project voor al onze afdelingen.”

Alle afdelingen samen

In een regie van Sari Veroustraete werkte SAMWD een voorstelling uit waaraan alle leerlingen van de vierde graad van de academie deelnemen. Alle instrumenten uit de academie zijn vertegenwoordigd, er is klassieke en hedendaagse dans en de leerlingen van de afdeling Woord hanteren virtuoos alle mogelijke stijlen. Voor die laatste groep is Pinokkio zelfs een examenstuk. Daarnaast is de voorstelling ook doorspekt met momenten van groepsmusiceren en samenzang.

“De tweejaarlijkse voorstelling is voor SAMWD ook een pedagogisch project”, vertelt Andy Dhondt. “We werken vak- en domeinoverschrijdend, niet alleen tijdens de voorstelling, maar ook tijdens de lessen die eraan voorafgaan. Zo zien de leerlingen dat alle disciplines op hun manier bezig zijn met artistieke expressie en worden ze gestimuleerd om op de hoogte te blijven van wat er in de podiumkunstensector in het algemeen gebeurt.”

“Deze voorstelling is van groot belang voor de academie”, vindt ook schepen van Cultuur en Onderwijs Lieselotte De Roover. “Het wordt een echt theaterfeest met spannende, ontroerende en grappige passages met welbekende figuren uit een prachtig verhaal. Voorstellingen als deze zijn belangrijk voor onze stad, want zo tonen we dat mensen hun artistiek kantje kwijt kunnen bij SAMWD.”