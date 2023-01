67ste Driekoningenfeest trekt carnaval op gang

Oosterzele Schepen Orville Cottenie (N-VA) richt eigen partij op en gaat als onafhanke­lij­ke zetelen

Schepen Orville Cottenie (N-VA) zet de samenwerking met zijn partij stop en zetelt vanaf 1 januari als onafhankelijk in het schepencollege van Oosterzele. Hij trekt in 2024 ook met een eigen partij naar de kiezer. “Ik wil mensen met goeie ideeën samenbrengen zonder dat ze kleur moeten bekennen”, is zijn drijfveer.

