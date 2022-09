50-jaar oud-leerlingenbond Amarant

Zottegem Bewoners slaken noodkreet na drie zware ongevallen in half jaar tijd: "Wachten of remmen? Nee, auto’s rijden gewoon verder over het voetpad”

De bewoners van de Meire in Strijpen (Zottegem) zijn de verkeersonveiligheid in hun straat al langer beu. Maar na drie spectaculaire ongevallen in amper een half jaar tijd is voor hen de maat helemaal vol. “We hebben de situatie al vaak aangeklaagd. Tot op vandaag is er niets veranderd. Moet er eerst een dode vallen?", vragen ze zich af.

1 september