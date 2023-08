22-jarige automobilist parkeert auto in frituur: “We gaan snel op zoek naar tentje om naast zaak te plaatsen”

Zaakvoerder Kendy Thiel werd deze ochtend omstreeks 4.20 uur opgeschrikt door een hevige klap. “Ik snelde naar beneden en zag de voorkant van een wagen in onze frituur staan. De ravage was enorm. Niet alleen de voorgevel is vernield, ook een raam, arduinen platen en een deel van het interieur deelden in de brokken. De frituur gaat vandaag normaal om 17 uur open maar het is hoogst onzeker of dat gaan lukken. Eerst moet alles afgehandeld worden met de verzekeringsmaatschappij, daarna is er het kuiswerk. En om onze klanten toch enige vorm van comfort te geven, gaan we snel op zoek moeten naar een tentje om naast de frituur te zetten", zegt Kendy.