20ste More Blues Festival @ Pasta & Blues

ZottegemMet een brede waaier van de R&B-muziekgenres heeft het More Blues Festival in Zottegem dit weekend weer heel wat te bieden. De 20ste verjaardag maakt van het gebeuren iets speciaal.

“Ons festival is dan wel kleinschaliger maar daarom zeker niet minder leuk en dat bewijzen we al heel wat jaren”, vertelt organisator Filip Morre. De affiche van het festival bewijst dat met jazzy swing toestanden van Mr. Fernando tot de garage rock van The 925 en van rockabilly met 10 Cats Down tot de rockerige Derek & the Dirt.

“Vrijdag 16 september gaan de deuren om 19 uur open en starten we met het nieuw jong Gents supertalent Raman gevolgd door rockabilly formatie 10 Cats Down. Afsluiten doen we vervolgens met niemand minder dan Mr. Fernand + guest.” Zaterdag volgt vanaf 17 uur een herhaling van fijn sfeervol muzikaal geweld. “Daarvoor zorgt singer-songwriter Michiel Dhaese. Aansluitend volgen lokale bluespeten van Squeezie Scramble en als hoogtepunt het soulvolle Sugar Queen and the Straight Bluesband(usa/ned/be). Dry Riverbed Trio ,sluit af met een van country en rockabilly.”

De laatste festivaldag op zondag 18 september wordt vanaf 11 uur rustig gestart met bootsman Jan Bruynooghe en The Ballroom Bogards. “Die laatste hoeven geen uitleg meer in Zottegem en omstreken.é Aansluitend krijgen de aanwezigen nog de garagerock band The 925 en tribute to Stevie Ray Vaughan met The K-Pax Bluesband. Derek & the Dirt krijgen de eer het Zottegemse festivalletje af te sluiten.

Alles heeft plaats op de binnenkoer van Pasta & Blues langs de Gentse Steenweg 139 in Zottegem. Tickets kosten 15 euro per dag of 35 euro voor de driedaagse en zijn te krijgen via Free Entrance vzw of aan de kassa.

