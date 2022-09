20ste More Blues Festival in Zottegem: “We kiezen voor kleinschalige, maar zeer leuke editie”

ZottegemBluesliefhebbers moeten de komende dagen in Zottegem zijn voor de 20ste editie van het More Blues Festival van @ Pasta & Blues. “We pakken het kleinschaliger maar zeker niet minder leuk aan”, belooft organisator Filip Morre.

“Voor deze editie hebben we gekozen voor een brede waaier van de muziekgenres in de rhythm ‘n blues. Dat gaat van de jazzy swing toestanden van Mr. Fernando tot de garage rock van The 925. En ook: van rockabilly met 10 Cats Down tot de rockerige Derek & the Dirt”, vat Morre het aanbod samen.

Op vrijdag 16 sept gaan de deuren open om 19 uur. en starten het festival met nieuw jong Gents talent Raman, gevolgd door de rockabilly formatie10 Cats Down. Mr. Fernand + Guest sluiten af. Zij waren met hun New Orleans swing de revelatie op de laatste editie van Jazz @The Bib.

Sugar Queen and the Straight Bluesband

Zaterdag zwaait de festivaltent om 17 uur open voor singer-songwriter Michiel Dhaese, gevolgd door lokale queezie Scramble. Sugar Queen and the Straight Bluesband moeten het hoogtepunt van de avond worden. Dry Riverbed Trio sluit af met een mix van country en rockabilly.

Bootsman Jan Bruynooghe trekt het festival zondag vanaf 11 uur op gang. Dan volgen The Ballroom Bogards, The 925een tribute to Stevie Ray Vaughan met The K-Pax Bluesband. Derek & the Dirt, maakt het plaatje compleet.

Tickets

De toegangsprijs bedraagt 15 euro per dag. Een ticket voor de drie dagen kost 35 euro. Het More Blues Festival vindt plaats op de binnenkoer van Pasta & Blues aan de Gentse Steenweg 139 in Zottegem.

Meer info: 0475/63.24.94

