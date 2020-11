19-jarige man opgepakt na home invasion in Leeuwergem

ZottegemDe politie heeft een 19-jarige man opgepakt die verdacht wordt van een home invasion drie weken geleden in Straatje in de Zottegemse deelgemeente Leeuwergem. “Het is op aanwijzen van mijn cliënte dat de speurders één van de daders op het spoor gekomen zijn. Of de man al bekentenissen heeft afgelegd en de naam van zijn kompaan genoemd heeft, weet ik nog niet. Daarvoor heb ik inzage in het dossier gevraagd", zegt meester Jeroen D’hondt van advocatenkantoor ADV Law in Aalst.

Het was al bijna donker toen er op dinsdag 20 oktober rond 19 uur op de deur werd geklopt van de woning van Olivier Dumont in Straatje, een parallelweg met de N42 in Leeuwergem. Omdat Olivier aan het praten was met een vriend, deed zijn vriendin Stephanie (23) de deur open. In de deuropening stond een grote man met licht getinte huid. Hij duwde de verbouwereerde vrouw opzij, stapte binnen, trok een wapen en schoot in het plafond. Hij eiste de sleutels van de BMW. Omdat haar vriend Olivier niet meteen aanstalten maakte om de sleutels af te geven, richtte de daders zijn pistool op de hond. In de schermutseling die daarna ontstond, vuurde de dader nog enkele schoten af. Eén van de kogels doorboorde de borstkas van Olivier, die hevig bloedend op de grond bleef liggen. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het UZ in Gent. De daders sloegen zonder buit op de vlucht.

Stephanie De Bourdeaud'huy, vriendin van het slachtoffer.

Drie weken na de home invasion hebben de speurders de indringer kunnen oppakken. Zijn vermoedelijke kompaan is nog op vrije voeten. “Mijn cliënt is ondertussen aan de beterhand. Hij en zijn vriendin zijn echter zwaar getraumatiseerd. Voor hen wordt het heel moeilijk om het voorval te verwerken. In hun huis in Leeuwergem blijven wonen, zit er voor hen niet in. Ze zijn op zoek naar een andere woning om het trauma te verwerken", zegt meester Jeroen D’hondt.

De advocaat kreeg vrijdag te horen dat één van de daders door de politie werd ingerekend en trok in naam van het koppel meteen naar de gerecht in Oudenaarde om klacht neer te leggen tegen de dader. “Hierdoor krijgen we inzage in het dossier en kunnen we het verdere onderzoek van dichtbij volgen. Dat is belangrijk voor het verwerkingsproces van mijn cliënten. Zij willen immers weten wat de drijfveer van de daders was. De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft de aanhouding van de 19-jarige verdachte intussen met een maand verlengd", weet meester D’hondt.

In het belang van het onderzoek onthoudt parket Oost-Vlaanderen zich voorlopig van alle commentaar.

Meester Jeroen D'hondt.