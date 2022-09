19-jarige Aude Van De Keere is professioneel pianiste en violiste: "Naast soloconcerteren is ook kamermuziek heel belangrijk voor mij"

Zottegem Stad haalt atletiekpi­s­te uit stadionpro­ject: “Dubbele subsidie dankzij Vlaamse middelen”

Tegen eind september moet er witte rook komen over de omgevingsvergunning van het stadionproject in Zottegem. Opvallend is dat schepen van sport Brecht Cassiman (N-VA), de atletiekpiste in extremis uit het subsidiedossier van het stadionproject haalt. “De Vlaamse regering maakt extra financiële middelen vrij om atletiekpistes overal in Vlaanderen, versneld te renoveren", zegt Cassiman.

25 augustus