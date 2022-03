12-jarige Milan zet actie op poten voor Oekraïense klasgenoot en zijn twee zusjes

“Schoolbenodigdheden kunnen vanaf vandaag binnen gebracht worden op beide stedelijke scholen. We denken aan boekentassen, pennenzakken, schrijfgerief, mappen, brooddozen, drinkflessen, turnpantoffels, sportkleren, zwemgerief en turnzakken. Maar ook prentenboeken, brikjes fruitsap, chocomelk, koeken of andere voedingsmiddelen met lange houdbaarheidsdatum. In samenwerking met Huis van het Kind zullen de goederen verdeeld worden", vertelt Milan.

Ook de school ondersteunt deze actie. “SBS De Kleine Planeet en SBS De Smidse slaan daarom de handen in elkaar om een groot draagvlak te creëren. Als directieteam willen we de integratie van gevluchte kinderen maximaal faciliteren. Kinderen opnemen in de Zottegemse scholen is daarom bijzonder belangrijk en dus willen we benodigdheden verzamelen die dit mogelijk maken. We zijn dan ook ontzettend trots dat onze leerlingen dergelijke initiatieven ondersteunen. Dat betekent dat we erin slagen om de fundamenten van ons pedagogisch project waar te maken”, vullen directeurs Daphné Roman en Sophie aan.