Zonnebeke stort 2.500 euro aan Unicef voor kinderen in Oekraïne

Jaarlijks eetfestijn wijkcomité Ons Dorp

Op zondag 12 maart gaat het jaarlijks eetfestijn van het wijkcomité Ons Dorp opnieuw door. Vanaf 11 uur kan je in basisschool De Duizendpoot aan tafel schuiven voor een glaasje cava of fruitsap en warme beenhesp met kroketten en groentjes. Daarna volgt nog een koffie met een dessert. Voor ambiance is er de traditionele travestietenshow. Met de opbrengst wordt de braderie van half augustus mee gefinancierd. Kaarten kosten 25 euro en zijn verkrijgbaar in ‘t Bloemenhuisje, via 0476 81 99 88 of via conny.grouwet@proximus.be.