Zondag klassiek concert in de Sint-Margarethakerk

ZONNEBEKE Gewezen landbouwer Jerome Vanlerberg­he werd 100

Jerome Vanlerberghe uit de Schipstraat in Zonnebeke werd honderd jaar. In 1953 trad hij in het huwelijk met Germaine Deryckere, ze overleed in 2013. Ze kregen vijf kinderen: Monique, Willy, Rudy, Marleen en Katleen. Er zijn daarnaast twaalf kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen.

20 mei