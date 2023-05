Zo VeloVeilig is Zonnebeke: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

NET OPEN. Jonas en Céline breiden Gastro Henri uit met extra verdieping op restaurant: “Specifiek voor bedrijven, niet voor feestjes”

Het Roeselaarse restaurant Gastro Henri beschikt voortaan over een extra verdieping. Met de nieuwbouw richten chef-kok Jonas Aernout en gastvrouw Céline Vansteenbrugge zich specifiek op bedrijven die er een vergadering willen combineren met een lunch of diner. “Op warme zomerdagen stellen we het rooftop terras ook ter beschikking van klanten van het restaurant”, zegt het koppel, die ons ook een kleine inkijk biedt in hun recent uitgebreide gezin.