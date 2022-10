Zes vaten gedumpt in gracht in Passendale: allicht afkomstig uit drugslab

PassendaleLangs de Ravestraat in Passendale hebben onbekenden in de nacht van donderdag op vrijdag zes vaten gedumpt met daarin restafval dat meer dan waarschijnlijk afkomstig is van een drugslaboratorium. Vorig jaar gebeurde ook al hetzelfde in de Berten Pilstraat in Zonnebeke, recenter waren er ook gelijkaardige gevallen elders in de provincie.

Het was een wandelaar die vrijdagmorgen rond 6.30 uur de vaten ontdekte. “Elke morgen doe ik een wandelingetje en zeker sinds er vorige week hier veel geld gestolen werd bij een inbraak in een woning, ben ik nog meer alert dan anders. Plots zag ik die vaten liggen. Vreemd natuurlijk en ik ben dichterbij gaan kijken. Maar meteen was er ook die penetrante geur die in m’n neus sloeg en voor irritatie zorgde in mijn mond. Ik besloot geen risico te nemen en de politie te bellen.”

Eén vat open

Na de politie repte ook de brandweer zich naar de landelijke Ravestraat. Die werd aan beide kanten afgezet, tot aan de Wallemolenstraat. “Die perimeter was noodzakelijk omdat één van de vaten open was”, legt burgemeester Dirk Sioen (TEAM8980) uit. “Het deksel was er af geschoten, vermoedelijk tijdens het dumpen. Daardoor is een voorlopig onbekende vloeistof in de gracht terechtgekomen. We hebben de Civiele Bescherming gevraagd om de vaten op te halen. Zij zullen ook de inhoud ervan onderzoeken. Maar alles wijst er op dat het gaat om afval uit één of ander drugslab. Een bodemdeskundige moet dan weer nagaan hoe groot de vervuiling is en welke oppervlakte precies gesaneerd zal moeten worden.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De zes vaten werden in de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 oktober 2022 gedumpt in een gracht langs de Ravestraat in Passendale. De hulpdiensten stelden een veiligheidsperimeter in. © Hans Verbeke

Dumpen bij de vleet

Recent werd op verschillende plaatse in onze provincie al afval uit drugslaboratoria gedumpt. Vorige maand was dat nog het geval in Langemark-Poelkapelle, Diksmuide en Houthulst. Drie jaar geleden was er ook een enorm grote dump in Voormezele. Enkele maanden geleden werd langs de Kemmelseweg in Ieper een drugslab ontdekt, in september gebeurde dat ook in Izegem en Ruddervoorde. In september 2020 ontdekten speurders in Lendelede het grootste drugslab dat ooit in ons land werd aangetroffen, in februari van dit jaar werd ook een lab aangetroffen in Zwevezele. Drie jaar geleden werden ook drugslabs opgedoekt in Vlamertinge en Lo-Reninge. In dat laatste dossier werden intussen zware straffen uitgesproken.

Berten Pilstraat

Sioen vindt het bijzonder vervelend dat criminelen hun drugsafval dumpen in zijn gemeente. “Maar ik snap wel dat hier hier ideaal is, op zo’n verlaten plek. We kunnen immers niet overal bewakingscamera’s plaatsen, niet? Vorig jaar maakten we overigens al hetzelfde mee op een privéterrein langs de Berten Pilstraat. Onderzoek wees toen uit dat het ook om resten ging uit een drugslab, de eigenaar heeft het terrein gedeeltelijk moeten laten saneren. Dat is voor niemand aangenaam.”

LEES OOK:

Volledig scherm De zes vaten werden in de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 oktober 2022 gedumpt in een gracht langs de Ravestraat in Passendale. © Hans Verbeke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.