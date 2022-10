“Zelfs met een kogel in zijn buik schreef hij nog in zijn dagboek”: het helaas te korte levensverhaal van officier Jos Bieswal, verteld in ‘Ik werd 21 jaar’

Rumbeke De Barriere zet noodgedwon­gen restaurant­wer­king stop en keert terug naar roots: “Met tearoom en bolletra neerwaart­se spiraal proberen doorbreken”

Moeilijke tijden gaan gepaard met moeilijke beslissingen. Daar weet Pieter Dewaele, zaakvoerder van Grill De Barriere in Rumbeke, alles van. De coronacrisis deed zijn horecazaak in een negatieve spiraal belanden die hij nu hoopt te doorbreken door de restaurantwerking, al dan niet tijdelijk, stop te zetten. Gelijktijdig grijpt hij terug naar de succesformule uit het verleden en wil hij De Barriere opnieuw op de kaart zetten als tearoom en de bolletra in eer herstellen. “Ik vrees dat de miserie nog niet voorbij is, maar blijf strijdvaardig”, aldus Pieter die sinds deze week ook in de bouw werkt.

26 oktober