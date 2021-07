Zeker vijftien politiewagens maken jacht op Fransman die flik verwondt en uiteindelijk… zonder benzine valt

ZONNEBEKE EK Voetbal te volgen op grote schermen en tv’s bij cafés Spoorlijn 64, d’Oude Timmerie, 't Hoekske en in voetbalkan­ti­ne

12 juni In café Spoorlijn 64 in de Langemarkstraat in Zonnebeke zijn tijdens het EK Voetbal alle matchen van de Rode Duivels te volgen op een groot scherm en twee televisietoestellen. Uitbater Kristof Foulon zorgt voor gratis frietjes tijdens de rust. In café d’Oude Timmerie in de Roeselarestraat staat er op het terras een tent, die al helemaal is ingericht in de kleuren van de Rode Duivels. De wedstrijden zijn er ook te volgen op een groot scherm en drie televisietoestellen.