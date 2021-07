Zeker vijftien politiewagens maken jacht op Fransman die agent verwondt en uiteindelijk… zonder benzine valt

Zonnebeke/Moorslede/MenenEen man (37) uit Roubaix heeft sinds dinsdagnacht de misschien wel lulligste arrestatie van het jaar op zijn naam staan. Nadat hij tijdens een vechtpartij in Rijsel een botsing veroorzaakte waardoor een agent gewond raakte, sloeg hij op de vlucht. Op de hielen gezeten door de Franse en Belgische politie, moest hij zich in Zonnebeke gewonnen geven. Allicht zal hij worden uitgeleverd aan het Franse gerecht.

De politie van Rijsel in Noord-Frankrijk moest woensdagmorgen rond 4 uur tussenkomen voor een vechtpartij in Masséna-Solférino, een beruchte probleemwijk in de stad. Een man kreeg er rake klappen van twee of drie andere. Toen de politie, waaronder enkele leden van de hondenbrigade, de vechtenden uit elkaar wilde halen, daagde plots de bestuurder op van een zwarte Mercedes A-klasse. De man stapte uit en probeerde te verhinderen dat de politie één van de vechtjassen arresteerde. Toen hij merkte kans te maken om zelf te worden opgepakt, sprong de man weer in zijn auto. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Enkele tientallen politiemensen, Belgen en Fransen, maakten jacht op de gevluchte man uit Roubaix, die uiteindelijk kon gevat worden langs de Beselarestraat in Zonnebeke. © Hans Verbeke

Hondengeleider aangereden

Vast van plan om er vandoor te gaan, reed de man bruusk achteruit. Hij botste daarbij tegen enkele politievoertuigen. Eén daarvan werd weggekatapulteerd en raakte een hondengeleider. De man raakte gewond aan de buik en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Intussen was de Mercedesrijder gevlucht. Aan de hand van zijn nummerplaat wist de politie echter dat het ging om een man uit Roubaix. Een patrouille stond hem op te wachten aan zijn woning. Toen hij dat opmerkte, ging hij opnieuw op de vlucht.

Wagen valt stil

De Mercedes zette koers in de richting van de grens en dus lichtte de Franse politie snel haar Belgische collega’s in. Ook die schakelden meteen in de hoogste versnelling. Via Menen reed de Mercedes ons land binnen om langs de Meensesteenweg naar Moorslede en zo naar Zonnebeke te scheuren. Aan de rotonde van het Broodseinde maakte de Fransman aanstalten om richting Beselare te rijden, maar enkele tientallen meter verder viel zijn wagen stil. Geen brandstof meer… Luttele seconden zag de man zich omsingeld door Franse en Belgische politiemensen. (lees verder onder de foto)

Naar een uitlevering?

“De Mercedes stond op de parkeerstrook naast de weg”, zegt een buurtbewoner die iets na 5 uur gewekt werd door het lawaai buiten. “De bestuurder werd uit de wagen gesleurd en tegen het asfalt gewerkt. Binnen de kortste keren had hij de boeien om en werd hij in een combi gestopt. Op straat stond een tiental Franse politievoertuigen, en nog een vijftal Belgische. Dat was een vreemd zicht. We hadden er helemaal geen idee van wat er precies aan de hand was. Het heeft ook nog een tijd geduurd voor de laatste politiewagen hier weer vertrokken is.” De man uit Roubaix, wiens Mercedes A-klasse in beslag is genomen, werd van z’n vrijheid beroofd. “Dat kan voor een periode van 48 uur maar in die tijd moeten we vanuit Frankrijk correcte informatie krijgen om te beslissen wat er met hem moet gebeuren”, zegt Johan Lescrauwaet, woordvoerder van het Ieperse parket. “Een uitlevering behoort tot de mogelijkheden.”