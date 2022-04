“Wie stal van graf van mijn vader?” Bloemenkrans weg, maand na overlijden Juliaan Vermeulen (84)

ZonnebekeAmper een maand na zijn dood is op de begraafplaats in Zonnebeke een bloemenkrans aan het colombarium van Juliaan Vermeulen (84) gestolen. Dochter Annick (53) reageert verbolgen en hoopt dat de dader nog tot inkeer komt. “Het zal niet nog eens gebeuren”, zegt ze. “Bloempotten kleefde ik intussen vast en bloemstukken zal ik met een constructie in ijzerdraad vastmaken.”

Op 28 februari overleed Juliaan Vermeulen in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke. Hij was in groot-Zonnebeke een graag geziene figuur. Zo was hij bestuurslid bij kaartersclub De Ware Vrienden en veloclub Eendracht maakt Macht en lid van vinkenmaatschappij De Staalbekken en nog tal van andere verenigingen.

Volledig scherm Aan het columbarium van Juliaan Vermeulen verdween één van de drie bloemenkransen op de begraafplaats in Zonnebeke. © LSI

“Vreemd”

Juliaan kreeg een plekje op het columbarium op de begraafplaats langs de Roeselarestraat in Zonnebeke. Tal van bloemstukken en –kransen omringen zijn laatste rustplaats. Dochter Annick woont vlakbij en gaat er dagelijks eens langs. “Ik merkte dus meteen op dat een bloemenkrans van De Ware Vrienden was verdwenen”, vertelt ze. “Vreemd, want andere kransen of bloemstukken bleven onaangeroerd, maar daarom niet minder pijnlijk. Ik dacht eerst dat de krans was weggewaaid en zocht het hele kerkhof en een aanpalende akker af. Maar er was niets te vinden. Het is een echte schande. Wie doet nu zoiets, op een begraafplaats?”

Toch blijkt het een vaak voorkomend fenomeen te zijn op begraafplaatsen, waar ook het kerkhof in Zonnebeke niet aan ontsnapt. “Sinds ik het nieuws over de diefstal op sociale media plaatste, lieten heel wat mensen me weten dat ook zij slachtoffer werden van gelijkaardige diefstallen”, aldus Annick. “Ook de begrafenisondernemer bevestigde dat diefstallen op kerkhoven regelmatig gebeuren.” De politie van de zone Arro Ieper raadt aan om klacht in te dienen, zodat het probleem beter in kaart kan worden gebracht en eventueel gericht onderzoek kan worden gedaan.

Annick en haar echtgenoot Johan namen ondertussen het heft zelf in handen om nieuwe diefstallen te voorkomen. “Bloempotten op het columbarium kleefde ik vast, bloemstukken zullen met een constructie in ijzerdraad in de grond verankerd worden”, legt Annick uit. “Erg dat we zo’n maatregelen moeten nemen op een plaats waar overledenen hun laatste rust zouden moeten kunnen vinden. Ik hoop nog stilletjes dat de dader wroeging krijgt en de gestolen bloemenkrans nog terug brengt.”