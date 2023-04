WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Zonnebeke

Jaarbeurs zoekt modellen

Tijdens de Jaarbeurs Roeselare, van 1 tot 12 november in Expo Roeselare, wordt dit jaar twee maal een modeshow georganiseerd. De organisatoren zijn nog op zoek naar mensen, zowel vrouwelijks als mannelijk en bij voorkeur tussen 30 en 65 jaar, die gedurende een uurtje als model willen figureren. Wil jij graag eens schitteren op de catwalk? Meld je dan aan via info@jaarbeursroeselare.be. Ervaring is geen vereiste.